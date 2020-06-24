24.06.2020 (12:00)

Около 100 юнармейцев-участников парада Победы в Ставрополе удостоены знаков отличия Минобороны России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 100 юнармейцев-участников парада Победы в Ставрополе удостоены знаков отличия Минобороны России

В Ставрополе юнармейцам-участникам парада Победы вручили знаки отличия Минобороны России «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Праздничное мероприятие состоялось на территории 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Военный комиссар города Ставрополя Сергей Гайдуков, вручая знаки отличия, поздравил юнармейцев с заслуженными наградами и выразил уверенность в том, что ребята запомнят военный парад, посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

После торжественной церемонии юнармейцы посетили экспозицию Музея боевой славы 49-й общевойсковой армии.

Заслуженные награды получили около 100 юношей и девушек из состава юнармейских отрядов, принимавших участие в военном параде.

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