24.06.2020 (10:40)

Во Владикавказе прошел парад Победы с привлечением военной техники и авиации ЮВО



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Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели парад Победы во Владикавказе с привлечением военной техники воинских частей Владикавказского гарнизона и авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

В военном параде приняли участие около тысячи человек, было задействовано 47 единиц военной техники в составе механизированной колонны и 6 вертолетов армейской авиации ЮВО. Впервые в параде Победы приняли участие курсанты военного учебного центра при Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ), который открылся в сентябре 2019 года во Владикавказе.

Парад Победы на площади Свободы во Владикавказе прошел под руководством заместителя командующего 58-й ордена Суворова общевойсковой армией генерал-майора Владимира Омельяновича. Принимал парад командующий 58-й ордена Суворова общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков.

Открывал прохождение механизированной колонны легендарный бронетранспортер БТР-40 и участники Всероссийского военно-патриотического общества «Юнармия».

Военный парад во Владикавказе прошел с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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