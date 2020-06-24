24.06.2020 (10:29)

В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 75-й годовщине Великой Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новосибирске прошел праздничный парад, посвященный 75-й годовщине Великой Победы

На площади им. Ленина в Новосибирске прошел торжественный парад пеших расчетов и механизированной колонны, посвящённый 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Высшего военного командного училища и представители силовых ведомств Новосибирской области прошли торжественным маршем под сопровождение сводного военного духового оркестра.

Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-С1», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также военные мотовездеходы АМ-1.

Впервые в этом году были представлены на параде новейшие комплексы БпЛА «Элерон», модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также модернизированный танк Т-72Б3М. Всего приняли участие свыше 2000 человек и более 70 единиц военной техники, с учетом авиации, которая завершила торжественный парад в Новосибирске.

К участию в параде были допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие обязательный медицинский осмотр военными медиками. Военнослужащие войск РХБЗ предварительно произвели дезинфекцию центральной площади города, на которой проходило торжественное мероприятие, а также транспорта, на котором осуществлялась перевозка военнослужащих к месту парада.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице