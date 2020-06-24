24.06.2020 (10:00)

В Волгограде состоялся военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Павших борцов в Волгограде.

В параде приняли участие более тысячи человек, в том числе: военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов Южного военного округа (ЮВО), расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

Участники пеших колонн были одеты в современные комплекты боевого снаряжения «Ратник» с модернизированными автоматами АК-74М, новейшими АК-12, а также в форму пехотинцев, летчиков, моряков времен Великой Отечественной войны.

Также в парадном строю прошли знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула прошла в форме одежды трех видов Вооруженных Сил.

По главной площади города в составе механизированной колоны прошли реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», легендарный танк времен войны Т-34, а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72. Всего в параде задействовано более 40 единиц современной боевой, специальной и ретротехники.

Кроме того, в воздушной части парада были задействованы экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, которые совершили маневры на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Более 50 военнослужащих оркестра Волгоградского гарнизона ЮВО исполнили марши времен Великой Отечественной войны.

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