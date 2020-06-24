24.06.2020 (10:50)

На военном параде Победы в Ставрополе были представлены новейшие образцы вооружения и техники

В Ставрополе на площади Ленина состоялся масштабный военный парад Победы, на котором впервые был представлен ряд новейших образцов вооружения, военной техники и экипировки войск Южного военного округа (ЮВО).

Перед началом парада сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию раствором ДТС-ГК более 10 тыс. кв. м дорог и площади. Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» с применением авторазливочной станции АРС-14КМ.

По центральной площади города в парадном строю прошли сводные роты и батальоны из числа военнослужащих ЮВО, ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Впервые в параде приняли участие лошади горных вьючных пород из Карачаево-Черкесии. Танки Т-72Б3 на резиновых катках также впервые прошли по центральной площади города. Парадный расчет горных мотострелков был облачен в новейшую экипировку «Ратник». Также впервые для парада специалисты ремонтного подразделения 49-й армии модернизировали старые автомобили «Волга» в парадные кабриолеты для командующего и принимающего парад Победы.

В воздушной части парада над городом пролетели 10 образцов авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО – самолеты Су-27, Су-25СМ3, вертолеты Ка-52, МИ-35М и Ми-8АМТШ.

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