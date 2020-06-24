24.06.2020 (08:15)
Военнослужащие роты почетного караула ЮВО в Волгограде вновь несут службу на Мамаевом Кургане
Военнослужащие роты почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде вновь заступили в караул на пост № 1 в зале воинской славы на Мамаевом кургане.
Рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО является «визитной карточкой» Волгограда и области.
Ежегодно в адрес командира мотострелкового соединения приходит около 300 заявок на участие военнослужащих элитного подразделения в различных мероприятиях не только в Волгоградской области, но и в других регионах ЮВО.
Военнослужащие роты ежедневно несут службу на главной высоте России – Мамаевом кургане, а также участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимают участие в возложении цветов к монументам и мемориалам.
Ранее в связи с введением ограничительных мер комплекс «Мамаев курган» был закрыт для посещения. Военнослужащие ЮВО несли караульную службу на территории комплекса методом патрулирования, а также с помощью технических средств охраны.