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24.06.2020 (08:15)

В Чите завершился военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Фото Видео

На площади им. Ленина в Чите прошел торжественный парад пеших расчетов и механизированной колонны, а также пролет авиации, посвященный 75 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие Восточного военного округа, юнармейцы и представители силовых ведомств прошли торжественным маршем под сопровождение сводного военного оркестра.

Помимо этого под музыкальное сопровождение, военным оркестром и парадными расчётами были исполнены песни: «День Победы», «Победа» и  «Служить России». Так же сводным военным оркестром был показан плац-концерт (театрализованное представление с различными строевыми приёмами с музыкальными инструментами и перестроений и движения военного оркестра под исполнение популярных мелодий) на темы песен Великой Отечественной войны.

Прохождение механизированной колонны возглавил легендарный советский средний танк Т-34, времен ВОВ. В составе колонны прошло более 50 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и войсковых частей гарнизона. По площади им. Ленина проехали экипажи танков Т-72, зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «С-300», пусковых установок ОТРК «Искандер-М», боевых машин пехоты БМП-2.В этом году, впервые в Параде Победы будут участвовать экипажи станций радиопомех «Леер-3», а также новейших бронеавтомобилей «Тигр».

В ходе воздушной части парада в небе над городом Чита пролетели 10 единиц авиационной техники Восточного военного округа, в числе которых были звено многоцелевых истребителей Су-30см, пара вертолётов Ми-8 и звено Ми-24.

При проведении торжественных мероприятий проводился комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакт с местным населением максимально исключен.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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