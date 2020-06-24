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24.06.2020 (11:00)

В Ленинградской области более 500 военнослужащих ЗВО приняли участие в торжественном шествии по случаю годовщины Великой Победы

Сегодня в городе Луга Ленинградской области, под руководством командующего общевойсковой армией генерал-майора Владислава Ершова, состоялось торжественное шествие войск, организованное для жителей Ленинградской области, в ознаменование победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вместе с жителями города, ветеранами военной службы и военнослужащими гарнизона,  генерал-майор Владислав Ершов возложил цветы к памятнику «Павшим воинам». Присутствующие на церемонии почтили погибших советских солдат минутой молчания.

По центральным улицам Луги прошли парадные расчеты общевойсковых, артиллерийских и ракетных соединений. Впервые участие в параде принял расчет, состоящий из выпускников-офицеров, окончивших военные учебные заведения в 2020 году.

В составе механизированной парадной колонны вслед за пешей частью шествия проехали реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», бронированные автомобили семейства «Рысь» и «Тайфун», противотанковые орудия МТ-12 и БС-3, ракетная установка Точка-У.

Всего, в торжественном шествии приняли участие более 500 военнослужащих объединения и около 20 единиц военной техники.

В первые дни войны, жители города Луги и советские воины оказали серьезное сопротивление немецким войскам, более месяца удерживая оборонительные позиции «Лужского рубежа». Храбрость солдат и офицеров позволили замедлить наступление группы армий «Север» в сторону Ленинграда, обеспечив тем самым  развертывание новых соединений и  создание прочной обороны северной столицы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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