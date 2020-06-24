24.06.2020 (07:54)

На главной площади города Улан-Удэ состоялся военный парад Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На главной площади города Улан-Удэ состоялся военный парад Победы

В Улан - Удэ (Республика Бурятия) завершился военный парад соединений и воинских частей гарнизона, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошли более 1,2 тысяч военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

После прохождения мимо трибуны, подразделения впервые продолжат движение с исполнением строевых песен по центральным улицам города и закончат свой маршрут у памятника Константину Рокоссовскому.

Механизированную колонну военной техники впервые возглавил легендарный танк Победы Т-34, восстановленный специалистами ремонтно-восстановительного батальона для проведения военных парадов Победы. Они и вошли в экипаж боевой машины. Старший экипажа «34-ки» с точной копией знамени Победы двукратный чемпион мира танкового биатлона старший прапорщик Бато Цыдыпов.

Впервые в составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили «Тигр». Помимо этого по главной площади республиканской столицы прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Всего было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей ВВО.

В текущем году впервые к военному параду привлечена авиация, в частности, высокоманевренные истребители Су-30СМ. Летный состав, две пары сверхманевренных Су-30СМ выполнили пролет над центральной площадью Улан-Удэ.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводился комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники парада в ходе проведения тренировок находились под пристальным наблюдением военных медиков. Все тренировки проводились в средствах индивидуальной защиты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице