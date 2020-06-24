24.06.2020 (07:00)

В Белогорске участники парада общим строем исполнили для ветеранов Великой Отечественной войны знаменитую песню «Гимн Победе»

В г.Белогорск Амурской области состоялся парад Великой Победы войск Белогорского гарнизона Восточного военного округа. На параде присутствовало шесть ветеранов Великой Отечественной войны, перед которыми прошло около 1400 военнослужащих и 45 единиц военной техники, что явилось рекордным по количеству в истории гарнизона.

Парад в Белогорске во многом повторял парад Победы на Красной площади 1945г. Принимал парад исполняющий обязанности командующего 35 Краснознаменной общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Нырков. Открыла парад знаменная группа с флагом России и знаменем Победы. После поздравления командующим войск, военнослужащие общим строем исполнили песню Гимн Победе. В торжественном прохождении войск знаменщики пронесли штандарты фронтов, за которыми проследовали расчеты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием с оружием Победы – знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ) и винтовками военных лет. Впервые с историческим оружием прошли расчеты военнослужащих-женщин.

В парадных расчетах, кроме традиционно участвующих в параде подразделений от соединений и частей гарнизона были задействованы сводные расчеты курсантов Дальневосточного ВОКУ и военнослужащих авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

В текущем году количество техники участвующей в параде увеличено вдвое до 45 единиц, за счёт поступления новых образцов вооружения и привлечения техники Дальневосточного ВОКУ. Впервые будут задействованы недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ и ряд другой техники. Во главе механизированной колонны пройдет новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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