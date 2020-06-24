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24.06.2020 (06:58)

В Уссурийске на параде Победы впервые прошли двухзвенные вездеходы ГАЗ-3344 «Алеут»

В Уссурийске прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие порядка 2000 военнослужащих Восточного военного округа.

Принимал военный парад командующий Приморской краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенант Олег Цеков. Он выступил с поздравительной речью в адрес военнослужащих, жителей города и ветеранов Великой Отечественной войны: «…Мы благодарим Вас, наши дорогие ветераны. Мы гордимся величием ваших судеб. И рады, что сегодня вы рядом с нами, что мы вместе празднуем Великую Победу. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Жители города Уссурийска! Воины Уссурийского гарнизона! Поздравляю вас с 75-й годовщиной великого триумфа нашего народа. С праздником воинской доблести и ратной славы Отечества. Желаю вам мирного неба, счастья и радости, благополучия и успехов! Желаю крепкого здоровья и долголетия! Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава народу-победителю! С праздником вас!».

В парадном строю по центральной площади города прошли парадные расчеты Приморского общевойскового объединения, роты барабанщиков и выпускников 11-го класса  Уссурийского Суворовского военного училища, штурмовой авиационный полк «Нормандия-Неман», расчеты реактивной бригады, отдельной десантно-штурмовой бригады и отдельной бригады материально-технического обеспечения.

Помимо этого, по ул. Некрасова прошли парадные расчеты механизированной колонны. В её составе более 100 единиц военной техники. Возглавил колонну один из основных транспортных грузовиков Красной Армии во время Великой Отечественной войны ГАЗ-АА «Полуторка». Также на центральной площади проехали современные образцы военной техники, стоящие на вооружении объединения: танки Т-72Б;  плавающие, гусеничные боевые машины пехоты БМП?2; 152 мм. самоходные пушки 2С5 «Гиацинт»; 240 мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан»; САУ 2С19 «Мста-С»; ракетные комплексы «Штурм-С»; ЗРК «Бук?М1»; огнеметные системы залпового огня «Солнцепек»; армейские мотовездеходы АМ-1; двухзвенные снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут»; бронетранспортеры БТР-80; РСЗО «Торнадо-Г»; ракетные установки «Ураган» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Музыкальное сопровождение военного парада по традиции было возложено на сводный военный оркестр Уссурийского гарнизона.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения и заноса инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию транспортных средств для перевозки личного состава. Все участники  парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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