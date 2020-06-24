24.06.2020 (06:43)

Наследники героев 6 роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ впервые пройдут по Красной площади на Параде Победы в Москве

Сегодня личный состав 6 десантно-штурмовой роты гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в н.п. Череха Псковской области впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

«В год 75-летия Великой Победы, 90-летия Воздушно-десантных войск и 20-й годовщины подвига воинов-десантников 6 роты, для нас это большая честь и ответственность представлять прославленное соединение и Воздушно-десантные войска на Параде Победы в городе-герое Москве», - сообщил командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов.

«На протяжении двух лет полк является лучшим в Воздушно-десантных войсках, а по итогам 2019 года заслуженно получил почетное наименование «Ударный». Мы свято чтим подвиг героев Великой Отечественной, и сегодня, пройдя по Красной площади в самом сердце России, мы отдадим им дань памяти, их мужеству и беззаветной преданности Родине», - подчеркнул командир полка.

По Красной площади военнослужащие полка пройдут в парадном строю в современной экипировке «Ратник» и вооруженные новейшими атоматами АК-12, поступившие на вооружение Псковского соединения в этом году.



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