24.06.2020 (06:20)

В главном военном параде ВВО в Хабаровске приняли участие свыше 3,4 тысяч человек



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В главном военном параде ВВО в Хабаровске приняли участие свыше 3,4 тысяч человек

В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоялся в Хабаровске, приняли участие 3401 человек, в том числе от Восточного военного округа 3078 военнослужащих.

Парад начался с вноса на центральную площадь краевого центра Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы военнослужащими роты почетного караула Восточного военного округа под музыку песни Александрова «Священная война».

После объезда и приветствия войск Хабаровского гарнизона командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко в торжественной речи поздравил собравшихся с юбилеем Великой Победы

Затем началось торжественное прохождение парадных расчетов. Первыми по главной площади краевой столицы прошли барабанщики Уссурийского Суворовского военного училища, подразделение знаменосцев со штандартами фронтов, рота почетного караула, роты времен Великой Отечественной войны.

Далее, в парадном строю прошли офицеры штаба ВВО, объединения ВВС И ПВО, Тихоокеанского флота, военнослужащие гвардейского Красноградского Краснознаменного ордена Суворова 2 степени мотострелкового соединения, мотострелкового соединения, дислоцированного в Еврейской автономной области.

Продолжили парад военнослужащие Клужского орденов Суворова и Кутузова третьей степени соединения управления ВВО, отдельной дважды Краснознаменной Краснодарско - Харбинской воинской части морской пехоты Тихоокеанского флота, Хинганского отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты, отдельного гвардейского Краснознаменного ордена Красной звезды инженерного соединения, отдельной Ордена Трудового Красного Знамени железнодорожной бригады Восточного военного округа.

Мимо трибун торжественным маршем прошли военнослужащие сводной роты десантно - штурмового соединения Воздушно-десантных войск, отдельного батальона Восточного округа войск национальной гвардии, рота спасательного Центра Министерства по чрезвычайным ситуациям России, сводная рота военнослужащих женщин Восточного военного округа, военнослужащие соединения специального назначения, курсанты ДВОКУ.

В текущем году впервые в параде участвовали военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие-женщины от объединения ВВС и ПВО.

В сравнении с прошлым годом количество личного состава увеличено на 1355 человек.

Впервые в составе механизированной колонны по площади Ленина прошли экипажи самоходных артиллерийских установок «Малка», «Гиацинт», самоходных минометов «Тюльпан», РСЗО «Ураган».

Всего в сравнении с прошлым годом механизированная колонна расширена до 164 единиц автомобильной и гусеничной техники, в минувшем параде было задействовано 107 единиц ВВТС.

В составе исторической части колонны военной техники танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152, реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Всего – 5 единиц.

Стоит отметить, что в военном параде 2019 года танк ИС-3 и самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 не участвовали.

Современную часть механизированной колонны на юбилейном параде представили танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК «Тор-М2У», «Бук», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины химической разведки РХМ-6, ОТРК «Искандер», зенитные ракетные системы С-300 ПС и С-400, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2» и «Инфауна».

При проведении торжественных мероприятий проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

В 23:00 по хабаровскому времени состоится праздничный салют. Военнослужащие внештатного салютного дивизиона произведут 30 залпов из гаубиц Д-30 в честь юбилея Великой Победы.

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