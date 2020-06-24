24.06.2020 (04:36)

Во Владивостоке прошел военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке начались в 09.00 с подъема Государственного и Андреевского флагов перед штабом Тихоокеанского флота, а также Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях ТОФ.

В 10.00 по местному времени в центре столицы Приморского края, на улице Светланской, состоялся военный парад войск Владивостокского гарнизона. Перед прохождением войск и военной техники военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота провели дезинфекцию проезжей части улицы. К выполнению профилактических мероприятий было привлечено 4 авторазливочных станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ.

После выноса Знамени Победы и Государственного флага Российской Федерации командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и командующий парадом вице-адмирал Денис Березовский произвели объезд войск гарнизона. Затем адмирал Сергей Авакянц обратился с приветственным словом к военнослужащим ТОФ, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям Приморья и Владивостока. Он поздравил всех с Днем Победы - праздником, «величие которого определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма».

Командующий ТОФ отметил, что творцами Великой Победы были маршалы и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики и дети, люди разных национальностей и профессий. Все они с отвагой и беспредельным терпением прошли через немыслимые испытания Второй мировой войны, без сна и отдыха работали на заводах и в госпиталях, горели в танках, мёрзли в окопах, тонули на переправах, прикрывали собой фронтовых друзей.

«Чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной, тем выше наша ответственность перед будущими поколениями. Мы обязаны передать им стабильность и мир на планете, передать суровую героическую правду и память об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы наши потомки так же сильно любили Россию, а в памяти народной навеки осталось поколение, которое самоотверженно сражалось за Родину и с честью отстояло её свободу и независимость» - отметил в завершении своего выступления адмирал Сергей Авакянц.

В память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания.

При исполнении Государственного гимна Российской Федерации прозвучал артиллерийский салют, который производился из салютных орудий на Корабельной набережной.

Затем началось прохождение войск Владивостокского территориального гарнизона. Его открыла рота барабанщиков филиала Нахимовского военно-морского училища. В параде Победы приняли участие около 1500 человек, включая военнослужащих штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота. Хорошей традицией стало участие на параде в честь Дня Победы сводного расчета военнослужащих - женщин Тихоокеанского флота из Центра связи ТОФ. По центральной улице Владивостока торжественно прошли парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, филиала Нахимовского ВМУ, Главного управления МЧС России по Приморскому краю, МВД, Приморского регионального управления УФСИН. Впервые в параде Победы принял участие парадный расчет Уссурийского казачьего войска.

За пешими расчетами прошла механизированная колонна, в составе которой были представлены современные бронетранспортёры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Возглавил колонну военной техники легендарный танк Т-34, который принимал участие в Сталинградской битве. Также зрители увидели комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», боевую машину пехоты БМП-2М и специальные автомашины - всего 57 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота и подразделений ПВО Восточного военного округа. Впервые во Владивостоке в Параде Победы принимали участие автомобили многоцелевого назначения «Тигр-М» и танк Т-80 БВ.

Следом за современными боевыми машинами проследовала ретро техника. В праздничной колонне проехали знаменитые «Эмки» - легковые автомобили «ГАЗ М-1», а также автомашины «ГАЗ-67Б», «ГАЗ-АА», «ЗИС-5В», «ЗИС-6» с системой залпового огня «БМ-13Н» «Катюша», машины «Studebaker» и «Willis» MB.

Из-за сложных погодных условий-низкой облачности, было принято решение об отмене пролёта воздушной техники морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Парад Победы во Владивостоке завершился прохождением сводного военного оркестра Владивостокского гарнизона, который исполнил марш-песню «Победа».

В 23.00 по местному времени во Владивостоке прозвучит праздничный артиллерийский салют.

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