24.06.2020 (04:15)

На Сахалине состоялся парад, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Южно-Сахалинске, на главной площади города, состоялся военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Под звуки «Священной войны» знамённая группа вынесла точную копию знамени победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945-го года.

Парадную колонну возглавил расчёт офицеров от управления армейского корпуса, за ними прошли знаменосцы со штандартами фронтов и рота пехоты в военной форме времён Великой Отечественной войны. Кроме того в параде участвовали расчёты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, женщины военнослужащие, а также воспитанники кадетского корпуса, участники Всероссийского движения «Юнармия» и представители других силовых ведомств.

В составе механизированной колонны по главной площади Южно-Сахалинска прошли реактивные системы залпового огня «Ураган», «Смерч», боевые машины «Град» на базе автомобиля «Урал». Впервые в состав механизированной колонны вошли зенитно-ракетные комплексы С-300 и новейший комплекс радиосвязи на базе бронеавтомобиля «Тигр», замыкающей машиной в колонне прошла легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, под народным прозвищем «Катюша».

Кроме того при проведении праздничных мероприятий 11 единиц техники было представлено для статического показа на площади Ленина.

Всего в главном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне участвовало свыше 900 человек и 32 единицы боевой

и специальной техники.

Парад принимал командир армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

В 23 часа по местному времени подразделения артиллерии дадут праздничный салют.

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