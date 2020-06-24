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24.06.2020 (02:23)

На Камчатке завершилось торжественное шествие войск, посвящённое юбилею Победы

На Камчатке в честь  75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   торжественным  маршем    прошли парадные расчеты  Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС).

В торжественных мероприятиях приняли участие более 900 военнослужащих соединений и частей ОКВС, береговой охраны ФСБ по восточному Арктическому району, МЧС и курсанты военно-учебного центра при КГТУ. В связи с проведением в Камчатском крае мероприятий  по профилактике инфекционных заболеваний, для жителей края организована прямая трансляция парада по телевизионным и   кабельным каналам, а также в сети  ГИС Интернет.

Кроме участия в торжественном прохождении на Камчатке  военнослужащих из  соединения морской пехоты    Войск и Сил на северо-востоке России  и Подводных Сил Тихоокеанского флота приняли  участие в параде Победы  в городе   Хабаровске. В этом году более 200 военнослужащих с Камчатки  будут  в составе парадных расчетов Восточного военного округа.    

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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