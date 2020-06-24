24.06.2020 (02:23)

На Камчатке завершилось торжественное шествие войск, посвящённое юбилею Победы

На Камчатке в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне торжественным маршем прошли парадные расчеты Войск и Сил на северо-востоке России (ОКВС).

В торжественных мероприятиях приняли участие более 900 военнослужащих соединений и частей ОКВС, береговой охраны ФСБ по восточному Арктическому району, МЧС и курсанты военно-учебного центра при КГТУ. В связи с проведением в Камчатском крае мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, для жителей края организована прямая трансляция парада по телевизионным и кабельным каналам, а также в сети ГИС Интернет.

Кроме участия в торжественном прохождении на Камчатке военнослужащих из соединения морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота приняли участие в параде Победы в городе Хабаровске. В этом году более 200 военнослужащих с Камчатки будут в составе парадных расчетов Восточного военного округа.

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