24.06.2020 (01:44)

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное прохождение войск, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Шествие парадных расчетов состоялось на улице Ленина. Примечательно, что в текущем году из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, все тренировки парадных расчетов, включая генеральную репетицию, проводились вне города, на территории военного аэродрома Елизово. Исходя из этого для жителей края организована прямая трансляция парада по телевизионным каналам и в сети Интернет.

Перед прохождением войск проезжая часть центральной улицы столицы Камчатского края была обработана специальным средством. Проведение дезинфекции обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Войск и сил на Северо-востоке России(ОКВС).

Торжественным прохождением командовал начальник береговых войск ОКВС полковник Динар Галиаскаров.

По улице Ленина под аккомпанемент сводного военного оркестра в парадной форме прошли около 900 военнослужащих частей и соединений Войск и сил на Северо-востоке России, парадные расчёты Пограничных войск ФСБ РФ по Восточному арктическому району, курсанты военно-учебного центра при Камчатском Государственном техническом университете.

Прохождение войск гарнизона завершилось плац-концертом сводного военного оркестра ОКВС.

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