24.06.2020 (02:00)

Более 30 залпов произведут десантники-артиллеристы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка во время проведения Парада Победы и праздничного салюта в городе-герое Новороссийске

Десантники-артиллеристы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка произведут более 30 залпов из орудий ЗИС-3 во время проведения Парада Победы и праздничного салюта в городе-герое Новороссийске 24 июня с.г.

«Около 10 часов 20 минут 24 июня текущего года, возле здания Морского вокзала, у корабля-музея «Михаил Кутузов», во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации на Параде Победы, военнослужащие самоходно-артиллерийского дивизиона гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, силами трех артиллерийских расчетов осуществят по 3 залпа из орудий ЗИС-3 в честь 75-й годовщины Великой Победы» - сообщил временно исполняющий обязанности начальника артиллерии Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии майор Дмитрий Сумин.

«В 23.00 в районе Суджукской косы в городе-герое Новороссийске, четыре артиллерийских расчета этого же артиллерийского подразделения произведут по 30 артиллерийских салютных залпов из четырех орудий ЗИС-3, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне» - добавил офицер.

Орудия ЗИС-3 образца 1943 года используются десантниками-артиллеристами горного соединения только для проведения праздничных артиллерийских салютов.

Орудия, из которых будут произведены праздничные артиллерийские салютные залпы имеют богатую историю, так как принимали участие в освобождении стран Европы от немецко-фашистских захватчиков в заключительном периоде Великой Отечественной войны.



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