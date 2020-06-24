24.06.2020 (07:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начались боевые стрельбы взводов
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели дневной этап боевых стрельб взводов (БСВ).
На начальном этапе военнослужащие отработали действия по получению оружия и выводу технику из парка боевых машин в район сосредоточения.
Выполнив мероприятия по маскировке военной техники, военнослужащие совершили марш протяженностью 40 километров в указанный район на более 30 единицах военной техники. При совершении марша на технике задачей водительского состава было недопущение разрывов в колоне при преодолении различных препятствий, которые подготовили военнослужащие-инженеры, а для приближения БСВ к реальным боевым условиям саперы ОГРВ ПРРМ имитировали авиаудары на пути следования колоны.
По прибытии в указанный район личный состав оборудовал позиции для ведения оборонительного боя с условным противником.
БСВ пройдут в несколько этапов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.