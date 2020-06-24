Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.06.2020 (06:30)

В Подмосковье прошла тренировка спасательно-эвакуационной группы Кантемировской танковой дивизии ЗВО

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» прошла тренировка с военнослужащими спасательно-эвакуационной группы отдельного инженерно-саперного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа по эвакуации экипажей БМП-2 при преодолении водной преграды.

По замыслу тренировки боевая машина пехоты БМП-2 входила в воду для преодоления водной преграды и получала условное повреждение. При обнаружении спасательно-эвакуационной группой, условно поврежденной БМП-2 инженеры приступили к отработке задач на время. Военнослужащие в течении 2 минут прибыли к поврежденной БМП-2 на плавающем транспортере среднем ПТС-2 и приступили к буксировке бронемашины. Экипаж был эвакуирован группой водолазов на десантной лодке ДЛ-10.

Всего в тренировке было задействовано более 300 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон»
В демонстрационном пролете авиации над Нижнем Новгородом во время «Марша Победы» задействуют 3 самолета и вертолета
В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели тренировку перед проведением артиллерийского салюта 24 июня в Москве
Саперы общевойсковой армии ЗВО обследуют более 5 тыс. кв. м. территории Санкт-Петербурга перед парадом Победы

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false