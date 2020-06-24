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24.06.2020 (06:00)

Ракетчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО сдали экзамены на допуск к учениям с боевой стрельбой

На базе Ярославского ВВУ ПВО прошла предстрельбовая подготовка боевых расчетов зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В течение 2 недель боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО из Нижегородской области проходили подготовку к предстоящим тактическим учениям с боевой стрельбой зенитными управляемыми ракетами. Военнослужащие командного пункта полка и двух зенитных ракетных дивизионов на начальном этапе сдали зачет на определение входного уровня теоретических знаний. Затем, ежедневные занятия и самостоятельная подготовка по основным дисциплинам: технической, тактической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке.

Кроме того, в ходе практической части курса подготовки, ракетчики регулярно отрабатывали тренировочных налеты, которые включали в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах: «Фаворит», «Армавир-М», «Пищаль», «Стриж», «Кабан» и др.

В конце подготовки был проведен экзамен на допуск в состав боевого расчета зенитного ракетного полка, результаты которого оценивали опытные преподаватели.

В сентябре боевым расчетам из Нижегородской области предстоит показать свои умения ведения противовоздушного боя в ходе тактического учения с боевой стрельбой на государственном полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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