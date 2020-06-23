23.06.2020 (21:26)

Командование и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии приняли участие в акции «Свеча памяти»

В День памяти и скорби личный состав Михайловской военной артиллерийской академии, принял участие в акции «Свеча памяти».

Офицеры и курсанты возложили венки цветы к памятникам и мемориалам воинам, погибшим в годы войны г. Санкт - Петербурга и г. Луга.

В структурных подразделениях академии проведено информирование на тему «22 июня 1941 г. - день начала Великой Отечественной войны».

22 июня 2020 г. в главном храме Вооруженных сил РФ офицеры и курсанты академии присутствовали на молебне, который служил патриарх Московской и всея Руси Кирилл.

С курсантами академии был проведен урок мужества по воспоминаниям участника с первых дней Великой Отечественной войны 97-летнего полковника в отставке Епихина Андрея Кирилловича. Фронтовик-орденоносец много лет преподаёт в академии и пользуется заслуженным уважением.



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