Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2020 (21:21)

Замминистра обороны РФ провел встречу с главнокомандующим ВС Союз Мьянма

23 июня 2020 г. состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с главнокомандующим вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

Главнокомандующий вооруженными силами Республики Союз Мьянма прибыл в Москву в качестве почетного гостя для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false