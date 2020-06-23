23.06.2020 (21:17)

Ветераны-финансисты Великой Отечественной войны посетили галерею «Дорога Памяти»

Ветераны финансово-экономической службы Вооруженных Сил Российской Федерации - участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. генерал-майор в отставке Едыкин Степан Гаврилович и полковник в отставке Смоляр Илья Львович приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю церемонии освящения Патриаршего собора во имя Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Ветераны посетили мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах мультимедийной галереи среди миллионов имен и фотографий участников Великой Отечественной войны ветераны увидели свои фронтовые фото, архивные данные и описания военной службы фронтовых лет и послевоенного времени.

Смоляр Илья Львович увидел и фронтовое фото и архивные данные о боевом пути своей супруги, участницы Великой Отечественной войны.

Генерал-майор в отставке Едыкин Степан Гаврилович с 1944 года воевал на 2-м Белорусском фронте рядовым солдатом, был дважды ранен. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, дважды - медалью «За боевые заслуги».

Полковник в отставке Смоляр Илья Львович, в годы войны артиллерист, в должности командира минометного взвода участвовал в Висло-Одерской операции, в боях за Варшаву и Берлин. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» П-й степени, медалью «За боевые заслуги».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице