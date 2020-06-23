23.06.2020 (21:13)

В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск проводятся сборы с выпускниками ВУЗов Минобороны России по их адаптации и вводу в строй

В соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск проводятся сборы с выпускниками высших военно-учебных заведений 2020 года по их адаптации и вводу в строй.

К сборовым мероприятиям привлечено около 450 офицеров, в том числе более 200 офицеров, окончивших ВУЗы других видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наибольшее количество молодых офицеров - выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ), подготовленных по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Также среди прибывших выпускников военные врачи, командиры зенитных ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалисты РХБЗ и инженерных подразделений, высококвалифицированные специалисты беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

В ходе начавшихся сборов вновь прибывших офицеров познакомили с историей Воздушно-десантных войск, соединений и воинских частей, а также со спецификой службы в подразделениях.

Кроме того, командованием соединений и воинских частей будет определен индивидуальный уровень подготовки каждого из офицеров-выпускников.

С офицерами, не имеющими парашютной подготовки, пройдут двухнедельные сборы, после чего они совершат свой первый прыжок с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации.

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