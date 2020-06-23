23.06.2020 (21:05)
В Козельске прошла тренировка парадных расчетов РВСН
Военнослужащие Козельского ракетного соединения провели тренировку торжественного шествия, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Козельске Калужской области.
В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих Козельского ракетного соединения.
При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, все участники тренировки будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.
Новости по теме:
Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено ракетчиками из Йошкар-Олы для участия в параде
Метки: