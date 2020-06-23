23.06.2020 (21:05)

В Козельске прошла тренировка парадных расчетов РВСН

Военнослужащие Козельского ракетного соединения провели тренировку торжественного шествия, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городе Козельске Калужской области.

В тренировке приняли участие более 500 военнослужащих Козельского ракетного соединения.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, все участники тренировки будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

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