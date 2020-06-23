23.06.2020 (20:58)

В Подмосковье прошли боевые стрельбы танков Т-72Б3 в рамках подготовки к Всероссийскому этапу конкурса «Танковый биатлон»

В Подмосковье на полигоне «Алабино» военнослужащие гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа в рамках подготовки к Всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2020 «Танковый биатлон» провели боевые стрельбы танков Т-72Б3.

Экипажи вели беглый огонь из 125-мм танковых пушек по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на расстояниях 1800, 1700 и 1600 метров, и из спаренного пулемета на дистанциях 800, 700 и 600 метров.

Командиры боевых машин уничтожили летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд» на расстоянии 800-1200 метров.

На Всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж старшего лейтенанта Ильи Климентьева Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии.

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