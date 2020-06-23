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23.06.2020 (19:25)

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота проходит черноморские проливы

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота проходит черноморские проливы в рамках выполняемого перехода на судоремонтное предприятие Северо-запада России для планового текущего ремонта.

При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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