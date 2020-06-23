23.06.2020 (19:20)

В демонстрационном пролете авиации над Нижнем Новгородом во время «Марша Победы» задействуют 5 самолетов и вертолетов

В демонстрационном пролете авиации над Нижнем Новгородом во время «Марша Победы» в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня задействуют 5 самолетов и вертолетов Западного военного округа.

Жители города смогут увидеть истребитель МиГ-29, три военно- транспортных самолета ИЛ-76 и вертолет Ми-8. В составе пешей колонны в марше примут участие порядка 1 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа и других силовых ведомств, а также более 70 единиц военной техники.

При подготовке к проведению шествия проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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