23.06.2020 (19:17)

Сборная Военно-Морского Флота России начнет подготовительные сборы к международному конкурсу «Глубина-2020»

С 1 июля 2020 г. на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота,

г. Севастополь) Объединенного учебного центра Военно-Морского флота сборная ВМФ начнет подготовку к участию

в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «Арми-2020». Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил план подготовки.

Основу сборной команды составили военнослужащие Тихоокеанского флота, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2020 г. в г. Севастополь, заняли первое место.

Глубина» - международный конкурс по водолазному многоборью. Он проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.

В конкурсе участвуют по одной сборной команде от стран-участниц.

Страны-участницы соревнуются по основным видам спасательной подготовки корабельных сил, подготовке по борьбе

за живучесть.



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