23.06.2020 (19:17)
Сборная Военно-Морского Флота России начнет подготовительные сборы к международному конкурсу «Глубина-2020»
С 1 июля 2020 г. на базе учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского флота,
г. Севастополь) Объединенного учебного центра Военно-Морского флота сборная ВМФ начнет подготовку к участию
в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «Арми-2020». Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов утвердил план подготовки.
Основу сборной команды составили военнослужащие Тихоокеанского флота, которые по итогам всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2020 г. в г. Севастополь, заняли первое место.
Глубина» - международный конкурс по водолазному многоборью. Он проводится в рамках Армейских международных игр начиная с 2016 года.
В конкурсе участвуют по одной сборной команде от стран-участниц.
Страны-участницы соревнуются по основным видам спасательной подготовки корабельных сил, подготовке по борьбе
за живучесть.