23.06.2020 (19:14)

Делегация ВС Норвегии примет участие в параде, посвящённом 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске

24 июня в военном параде, посвящённом 75-летию Великой Победы советского народа над гитлеровским фашизмом, который пройдёт в городе-герое Мурманске примет участие военная делегация Норвегия во главе с командующего главным оперативным командованием Вооружённых сил королевства генерал-лейтенанта Руне Якобсена.

Сегодня норвежские военные специалисты приехали в Мурманскую область по приглашению командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева, а завтра будут наблюдать за прохождением пеших и механизированных парадных колонн с трибуны на мурманском проспекте Ленина.

После встречи на пограничном пункте Борисоглебский норвежская военная делегация и командование Северного флота почтили память павших защитников Заполярья на мемориале в Долине Славы, а также возложили венки и цветы в посёлке Междуречье к памятникам советским и норвежским партизанам, вместе сражавшимся против фашистов.

В Междуречье состоялся краткий митинг в ходе которого командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев и командующий ГОК ВС Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен отметили важность сохранения памяти о людях и событиях нашей общей героической истории, которая объединила граждан многих стран в борьбе с мировым злом – гитлеровским фашизмом.

Для норвежских военных предусмотрена культурная программа – экскурсии в музеи Северного флота и по городу-герою Мурманску.

Визит норвежской стороны в Россию - ответный. В конце октября прошлого года на торжествах по случаю 75-летия освобождения Северной Норвегии от немецко-фашистской оккупации присутствовала делегация Северного флота во главе с вице-адмиралом Александром Моисеевым. Ансамбль песни и пляски флота дал совместный концерт с норвежским армейским оркестром города Харстад.

Изначально прибытие норвежских военных планировалось ко Дню Победы 9 мая, но было перенесёно в связи со сложной эпидемической обстановкой в обеих странах.



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