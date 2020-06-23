23.06.2020 (19:08)

В Мурманске и Североморске прошли генеральные репетиции военных парадов в честь 75-летия Великой Победы

Военнослужащие Северного флота и силовых структур Мурманской области провели генеральные репетиции военных парадов, посвящённых 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятия состоялись в городе-герое Мурманске под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева и в городе Североморске во главе с начальником штаба флота вице-адмирала Владимира Гришечкина. Все участники генеральных репетиций были в парадной форме с георгиевскими лентами на груди. Порядок их проведения полностью соответствовал сценарию военных парадов, который пройду в Мурманске и Североморске завтра в 10 часов.

Всего в военных парадах, посвящённых 75-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске и городе Североморске 24 июня будут задействованы около полутора тысяч человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34. За ним пройдёт истребитель немецких танков – самоходная артиллерийская установка Су-100, восстановленная военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона. В настоящее время военные ремонтники занимаются подготовкой техники к параду: рихтовкой, техническим обслуживанием и покраской. Специальную подготовку проходит бронетехника, в том числе самые тяжёлые участники – арктические танки Т-80 БВМ. Чтобы не повреждать асфальтовое покрытие, на их гусеницы прикреплены специальные накладки. Подобным образом оборудованы и другие гусеничные машины.

В главном военном параде, посвящённом 75-й годовщине Победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне, который пройдёт на Красной площади в Москве, от Северного флота будут задействованы танки Т-80БВМ и пусковые установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

Демонстрационный пролёт авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны сразу после окончания военного парада – в 11 часов 10 минут.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники парада успешно прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

24 июня - в день 75-й годовщины проведения Парада Победы на Красной площади в Москве - на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк. Время начала салюта – 23 часа.

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