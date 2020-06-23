23.06.2020 (17:30)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО провели тренировку перед проведением артиллерийского салюта 24 июня в Москве

В Подмосковье состоялась тренировка отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа и заряжания салютных установок, которые 24 июня обеспечат проведение артиллерийского салюта в Москве в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В 23:00 в ходе торжественного воинского ритуала небо столицы в течение 15 минут украсит порядка 10 тыс. фейерверочных выстрелов из 40 салютных установок. Из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты произведут 30 залпов.

В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Запуск фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ..

Салютный дивизион также примет участие в церемонии военного парада на Красной площади – после речи Президента РФ - Верховного Главнокомандующего ВС РФ расчеты артиллерийских орудий у Васильевского спуска произведут залпы под звуки Государственного гимна Российской Федерации.

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