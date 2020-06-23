23.06.2020 (17:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье готовятся к боевым стрельбам взводов

Подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ряд мероприятий по подготовке к боевым стрельбам взводов (БСВ).

К боевым стрельбам мотострелковых подразделений будет привлечено около 350 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.

У военнослужащих проверили состояние закрепленного вооружения и военной техники, а также укомплектованность личного состава всем необходимым снаряжением.

В ходе подготовки к БСВ военнослужащие ОГРВ ПРРМ проверили техническое состояние вооружения и исправность приборов прицеливания, наличие уровня и соответствия охлаждающих жидкостей, моторного и трансмиссионного масла в узлах и агрегатах. Также проверили исправность средств связи, наличие средств пожаробезопасности и средств оказания первой медицинской помощи. В завершении подготовки к БСВ военнослужащие совершили контрольный пробег бронетанковой техники.

БСВ пройдут на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в текущем месяце в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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