23.06.2020 (16:45)

Колонна военной техники, участвующей в параде Победы в Санкт-Петербурге, выдвинулась к Дворцовой площади

В Санкт-Петербурге механизированная колонна Западного военного, состоящая из более чем 150 единиц боевой и специальной техники, приступила к движению на место проведения парада Победы, которой состоится на Дворцовой площади 24 июня.

Экипажи машин завершили оборудование корпусов автомобильного транспорта, танков и бронетранспортеров праздничной символикой, эмблемами и флагами, провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники.

Кроме того, перед выездом военнослужащие войск РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Ранее военнослужащие Западного военного округа оборудовали гусеничную бронетехнику, участвующую в военном параде в Санкт-Петербурге, асфальтоходными башмаками и гусеницами на резиновом ходу для обеспечения сохранности дорожного покрытия.

В механизированной колонне будут представлены 109 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, включая танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», спецавтомобили военной полиции «УАЗ - Пикап» и «Лада Веста».

Вся гусеничная техника будет доставляться к Дворцовой площади и обратно в пункты постоянной дислокации на большегрузных тягачах в сопровождении военной автоинспекции.

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