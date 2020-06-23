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23.06.2020 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по связи

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие со связистами.

К занятию, которое прошло по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи привлекли около 50 военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе занятия экипажи отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям связи, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

Особенностью занятия стала отработка действий связистов в случае боевых и аварийных повреждений техники связи с выходом ее из строя. Военнослужащим необходимо было в кратчайшие сроки выявить и устранить неисправности и повреждения.

Предварительные итоги занятия показали, что военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ готовы к выполнению задач по предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка , Приднестровье
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