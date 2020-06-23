23.06.2020 (18:06)

В ВДВ продолжается конкурс военно-профессионального мастерства «Победить и выжить»

В период со 2 по 30 июня в Воздушно-десантных войсках проходит конкурс военно-профессионального мастерства «Победить и выжить» среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Более 1000 участников в соединениях и воинских частях ВДВ проходят испытания на право ношения знака отличия.

Целью испытаний командование войск ставит повышение уровня профессиональных и физических качеств военнослужащих, а также формирование здорового состязательного элемента среди личного состава.

В Улан-Удэнском, Ульяновском и Камышинском отдельных гвардейских десантно-штурмовых соединениях проведено два этапа состязаний.

На подготовительном этапе участники прошли углубленный медицинский осмотр, после чего с ними проведено занятие по требованиям безопасности и ознакомление личного состава участников с программой проведения испытания.

На втором этапе была проведена проверка физической подготовленности, которая включала в себя подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и метание гранаты на дальность. По итогам этапа участники набрали свои первые баллы.

Затем участники конкурса преодолели полосу препятствий, выполнили упражнения стрельб на точность и совершили марш-бросок на 5 километров.

В завершении каждый из участников испытаний провел по 3 боя с разными соперниками, по 3 минуты каждый.

Также проведен этап спортивного ориентирования на площади не менее 10 квадратных километров.

По сумме баллов определились лидеры испытания. Судейская коллегия дала высокую оценку подготовке личного состава, но очень строго оценивала каждого из участников.

Не всем удалось завершить второй этап испытаний. Но тем, кто с честью преодолел их, предстоит третий, решающий этап – «Парашютное двоеборье», включающий в себя прыжок с парашютом с самолетов Ил-76, АН-2 или вертолета Ми-8 с высоты 800 – 1000 м со стабилизацией падения 3 секунды.

По окончании прохождения испытаний самым достойным будет вручен почетный нагрудный знак Воздушно-десантных войск «Победить и выжить».



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