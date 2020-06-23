23.06.2020 (16:00)

Специалисты РХБ защиты провели спецобработку центральной площади города Гусев перед торжественным прохождением войск

Военнослужащие подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса Балтийского флота провели дезинфекцию центральной площади города и военной техники, принимающей участие в торжественном прохождении войск в ознаменовании 75-летия Великой Победы.

Общая площадь обрабатываемой поверхности составила около 3 тыс. кв. м, включая наземную поверхность, трибуны и другие места массового скопления людей. Также было обработано около 30 единиц военной техники общевойскового объединения.

Личный состав принимающий участие в прохождении обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Это будет уже пятое прохождение военнослужащих и военной техники армейского корпуса Балтийского флота, который был образован 1 апреля 2016 года.

В торжественном прохождении 24 июня примут участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники армейского корпуса Балтийского флота.

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