23.06.2020 (17:42)

На форуме «АРМИЯ-2020» рассмотрят новые критерии отбора талантливой молодежи

Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями для привлечения к научным исследованиям в интересах повышения обороноспособности страны обсудит профессиональное сообщество в рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».

Представители Военного инновационного технополиса «ЭРА» вместе с экспертами со всей России рассмотрят предложения по созданию и внедрению перспективной системы отбора талантливой молодежи, а также сформулируют систему стимулирования одаренных детей для привлечения к научно-технической деятельности.

Отдельной темой дискуссий станет роль и значение русских и советских ученых в истории отечественного образования.

К участию в дискуссиях приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, детско-юношеских объединений научно-технического творчества и детских технопарков.

Для привлечения организаций и структур, осуществляющих дополнительную подготовку в центрах молодежного инновационного творчества, планируется использовать формат дистанционного участия.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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