23.06.2020 (15:45)

Парадный строй самолетов и вертолетов ЦВО пролетит 24 июня над Тывой и Хакасией

Транспортный самолет Ан-26, два транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» и два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ пролетят над Республиками Тыва и Хакасия в день проведения парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Самолеты и вертолеты взлетят с двух военных аэродромов, дислоцированных в Красноярском крае и Республике Тыва. Экипажи выполнят сбор в заранее определенных районах и будут следовать при строгом соблюдении дистанций.

В назначенное время на скорости от 200 до 700 км/ч на высоте от 150 до 350 метров авиатранспорт пролетит над городами Абакан и Кызыл. Над Кызылом в 10:05 местного времени пролетит два транспортно-боевых вертолета Ми-8 и транспортный самолет Ан-26. Над Абаканом в 12:00 пролетят два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Всего 24 июня более 50 самолетов и вертолетов пролетят над шестью городами Сибири, Урала и Поволжья: Абаканом, Екатеринбургом, Самарой, Новосибирском, Кызылом и Верхней Пышмой.

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