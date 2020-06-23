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23.06.2020 (15:30)

Подвижная реконструкция событий Великой Отечественной войны проедет по Верхней Пышме после парада Победы в Екатеринбурге

Подвижная театрализованная реконструкция «Фронтовой путь от сорок первого года до Победы» проедет по центральным улицам Верхней Пышмы после проезда по площади 1905 года в Екатеринбурге 24 июня.

Автомобильная реконструкция начнет движение в Екатеринбурге на площади 1905 года, открывая юбилейный парад Победы в уральской столице. В пути следования колонну грузовиков будет сопровождать бронированные звуковещательные станции ЗС-88, транслирующие мелодии военных лет, отражающие важнейшие этапы Великой Отечественной войны - Сталинградскую битву, битву за Кавказ, освобождение Крыма, Белоруссии, Прибалтики и штурм Берлина – задавая ритм движения.

По улицам Верхней Пышмы проедет 11 грузовиков с платформами-сценами, на которых артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) представят композиции, посвященные ключевым эпизодам Великой Отечественной войны. Каждый артист на платформе будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, пограничников, лыжников в маскхалатах, а также радистов и зенитчиков.

Машины будут двигаться со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года.

При подготовке и проведении парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , 9 мая
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