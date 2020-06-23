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23.06.2020 (15:15)

В Самарской области военнослужащему выдали рекордную жилищную субсидию на покупку жилья

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В Самарской области военнослужащий 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа подполковник Андрей Кихтенко получил рекордную для региона жилищную субсидию в размере более 14,5 миллионов рублей для строительства или приобретения жилья.

В связи с требованиями эпидемиологической обстановки торжественная церемония проходила в ограниченном составе в зале Военного совета. В мероприятии приняли участие только руководящий состав объединения и семья подполковника. Соответствующий документ многодетному офицеру вручили командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин и начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов.

«Мы с семьей подумали: будем покупать дом и квартиры на всех детей», - сказал Андрей Кихтенко.

«Сегодня мы предоставили самую крупную за все время в регионе жилищную субсидию в размере более 14,5 млн. рублей. А всего с начала года обеспечено 58 семей военнослужащих на общую сумму около 400 млн. рублей.  Подполковник Кихтенко является отцом пятерых детей и имеет большую выслугу лет», - сказал Игорь Самсонов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Жилье
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