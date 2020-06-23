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23.06.2020 (15:00)

Военнослужащие ЦВО примут участие в акции «Луч Победы» в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в акции «Луч Победы», которая пройдет вечером 24 июня на Привокзальной площади Екатеринбурга.

В темное время суток расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 соединения управления армии ВВС и ПВО ЦВО запустят лучи света в небо над вокзалом уральской столицы, имитируя работу зенитных-прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны.

Акция «Лучи Победы» в небе Екатеринбурга отчасти повторит ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада Победы. 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.

Прожектор АПП-9 базируется на шасси армейского внедорожника УАЗ и предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения различных объектов на земле и в воздухе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , 9 мая
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