23.06.2020 (15:00)
Военнослужащие ЦВО примут участие в акции «Луч Победы» в Екатеринбурге
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) примут участие в акции «Луч Победы», которая пройдет вечером 24 июня на Привокзальной площади Екатеринбурга.
В темное время суток расчеты автомобильных посадочных прожекторов АПП-9 соединения управления армии ВВС и ПВО ЦВО запустят лучи света в небо над вокзалом уральской столицы, имитируя работу зенитных-прожекторов-искателей времен Великой Отечественной войны.
Акция «Лучи Победы» в небе Екатеринбурга отчасти повторит ночную праздничную иллюминацию, украшавшую Москву 24 июня 1945 года после легендарного Парада Победы. 75 лет назад в ночном небе над Москвой было создано пять прожекторных колец вокруг Кремля, Бульварного и Садового колец, а также по радиусам вокзалов и пригородных железных дорог.
Прожектор АПП-9 базируется на шасси армейского внедорожника УАЗ и предназначен для обеспечения безопасной посадки самолетов в простых и сложных метеоусловиях, а также для освещения различных объектов на земле и в воздухе.