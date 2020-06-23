23.06.2020 (14:45)

В Тува пройдет всеармейский этап конкурса «Военное ралли»

В Кызыле пройдет всеармейский этап конкурса «Военное ралли», который определит лучший экипаж Вооруженных Сил России по управлению специальными и грузовыми автомобилями.

В соревнованиях примут участие экипажи со всех военных округов, которые показали лучшие результаты на отборочных заездах.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. Первый этап – индивидуальная гонка протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «Грузовые автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 6х6». Второй этап – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи «Бронированных автомобилей». Третий этап – гонка с преследованием на 131 км. Четвертый этап – командная гонка, в которой военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда победитель представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».

Каждая команда состоит из пяти экипажей, которые выполнят заезды на грузовых машинах «Урал» и КамАЗ с колесной базой 4х4 и 6х6, а также на специальной технике. Они выйдут на старт согласно этапам конкурса.

Всеармейские соревнования «Военное ралли» стартуют в Кызыле 27 июня. Команда победителей представит Россию на международном турнире.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице