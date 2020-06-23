23.06.2020 (14:30)

Разведчики ЦВО в Сибири навели огонь артиллерии по условному противнику во время учений

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учений совершили рейд в тыл условного противника и навели огонь артиллерии по позициям врага.

По замыслу учения, разведчикам поступила учебно-боевая задача совершить скрытное проникновение в тыл условного противника, собрать разведданные и оперативно передать их в штаб. При помощи станций наземной разведки (ПСНР) военнослужащими были обнаружены позиции минометных расчетов неприятеля и полевой командный пункт. Координаты были переданы вышестоящему командованию с помощью комплекса разведки и связи (КРУС) «Стрелец». Обнаруженные позиции «врага» были уничтожены сосредоточенным огнем артиллерийских расчетов из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация».

Кроме этого, во время разведывательных мероприятий разведчиками были выявлены маршруты передвижения условного противника, на которых впоследствии были устроены засады и установлены минно-взрывные заграждения.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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