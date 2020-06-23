Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.06.2020 (14:30)

Разведчики ЦВО в Сибири навели огонь артиллерии по условному противнику во время учений

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учений совершили рейд в тыл условного противника и навели огонь артиллерии по позициям врага.

По замыслу учения, разведчикам поступила учебно-боевая задача совершить скрытное проникновение в тыл условного противника, собрать разведданные и оперативно передать их в штаб. При помощи станций наземной разведки (ПСНР) военнослужащими были обнаружены позиции минометных расчетов неприятеля и полевой командный пункт. Координаты были переданы вышестоящему командованию с помощью комплекса разведки и связи (КРУС) «Стрелец». Обнаруженные позиции «врага» были уничтожены сосредоточенным огнем артиллерийских расчетов из 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С3 «Акация».

Кроме этого, во время разведывательных мероприятий разведчиками были выявлены маршруты передвижения условного противника, на которых впоследствии были устроены засады и установлены минно-взрывные заграждения.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские разведчики уничтожили условные диверсионные группы на учениях в Таджикистане
Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО провели завершающую тренировку праздничного салюта в Уссурийске
На полигоне Дальневосточного ВОКУ стартовал всеармейский конкурс сильнейших экипажей боевых машин пехоты ВС РФ
В гвардейскую танковую армию Западного военного округа назначен новый начальник штаба

Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false