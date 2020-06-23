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23.06.2020 (14:15)

Российские разведчики уничтожили условные диверсионные группы на учениях в Таджикистане

На учении в Таджикистане российские разведчики 201-й военной базы уничтожили условные диверсионные группы, пытавшиеся проникнуть на военные объекты.

Ранним утром военнослужащие были подняты по тревоге и с аэродрома Гиссар на вертолетах Ми-8 вылетели в указанный район нахождения противника. В ходе полета экипажи армейской авиации провели воздушную разведку местности и определили координаты нахождения противника. Выбрав подходящую площадку для приземления, разведчики посадочным способом десантировались из вертолетов и скрытно выдвинулись в район проведения поиска.

Проведя разведывательно-поисковые мероприятия, военнослужащие застали противника врасплох и уничтожили его из всех видов вооружения. Огневую поддержку с воздуха разведчикам оказали экипажи боевых вертолетов Ми-24. Все действия разведывательных групп координировались в соответствии с информацией, полученной от беспилотных летательных аппаратов, сопровождавших наземную часть учения.

В двухдневном учении, которое состоялось на полигоне Ляур, было задействовано около 500 военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Таджикистан , Разведывательные подразделения
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