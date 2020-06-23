23.06.2020 (14:00)

В городах Дальнего Востока состоялись генеральные репетиции воздушной части парада Победы

В городах Дальнего Востока и Восточной Сибири состоялись генеральные репетиции демонстрационных полетов авиации, посвящённые 75-летию Великой Победы.

В них были задействованы вертолеты и самолеты объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Тридцать единиц авиационной техники участвовало в пролёте над Хабаровском. В воздушном строю в небе краевой столицы пролетели вертолеты армейской авиации Ми-26, Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134УБЛ, замкнула авиационный строй истребительная и бомбардировочная авиация в составе истребителей-бомбардировщиков Су-34, новейших истребителей Су-35С и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.

Кроме того, репетиции пролетов авиации прошли над городами: Чита, Уссурийск, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск.

Экипажами была отработана слаженность пилотирования летательных аппаратов. Особое внимание при этом уделялось соблюдению интервалов между самолётами и вертолётами в звеньях, в парах и высоты полета.

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