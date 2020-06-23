23.06.2020 (13:30)

Военнослужащие Забайкальского края стали призерами и победителями в окружном этапе конкурса «Воин мира-2020»

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, приняли участие в окружном этапе Армейского международного конкурса «Воин мира - 2020».

Всего состоялось пять этапов конкурса: в ходе состязания «Атлет» военнослужащие показали свою высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на дальность и точность.

Этап «Профессионал» является одним из самых сложных, на нём конкурсанты показали свою выносливость и волю к победе, пройдя полосу препятствий, на которой преодолевали ров, разрушенные лестницы и стены.

На этапе «Снайпер» военнослужащие соревновались в стрельбе из автомата АК-74М с различных положений.

Этап «Кавалер (Сударыня)» раскрыл творческие таланты участников конкурса, каждый из них лично исполнял творческий номер, в частности песню, танец, читали стихотворение на патриотическую тему.

Завершился конкурс проведением финального этапа «Эрудит», где военнослужащие соревновались в своих знаниях военной истории.

Команда военнослужащих из Забайкалья заняла первые места в литературно-художественном и танцевально-творческом этапе «Кавалер» (Сударыня) и в конкурсе по огневой подготовке «Снайпер». В личном зачете участница из Читы рядовой Марина Говор заняла первое место.

По итогам окружного этапа конкурса были определены участники Всероссийского этапа конкурса, трое военнослужащих из общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, будут представлять Восточный военный округ на Всероссийском этапе конкурса «Воин мира-2020».

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