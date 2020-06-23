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23.06.2020 (13:15)

Артиллеристы Приморской общевойсковой армии ВВО провели завершающую тренировку праздничного салюта в Уссурийске

Сегодня, 23 июня, прошла завершающая тренировка салютных расчетов в артиллерийском соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае.

Военнослужащие выполнили необходимые подготовительные мероприятия –  произвели обслуживание орудий, установок, подготовили холостые боеприпасы и фейерверки марки «Ассоль» разных цветов.

Праздничный салют в Уссурийске состоится 24 июня в 23 часа по местному времени. Шесть 120-мм гаубиц Д-30 произведут 30 холостых залпов с интервалом в 30 секунд для шумового сопровождения салюта, который будет осуществлен с использованием двух установок 2А85, ставших на вооружение в артиллерийское соединение в этом месяце.

Справочно: Фейерверочный комплекс 2А85 - самоходная пусковая установка 2А85 предназначена для производства праздничных салютов из стволов калибра 105, 125, 195 и 310 мм, смонтированных в зависимости от варианта исполнения на автомобиле КамАЗ или на автомобиле КамАЗ с прицепом.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Восточный военный округ , 9 мая , Салют
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