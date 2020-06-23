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23.06.2020 (13:00)

На полигоне Дальневосточного ВОКУ стартовал всеармейский конкурс сильнейших экипажей боевых машин пехоты ВС РФ

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища стартовал всеармейский конкурс полевой выучки мотострелковых взводов «Суворовский натиск». Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов в Армейских международных играх (АрМИ-2020). Всего в конкурсе выступает семь команд от всех военных округов, Московского и Дальневосточного ВОКУ.

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась на плацу полигона. Перед прибывшими участниками команд, которые прошли жесточайший отбор в своих военных округах, выступили главный судья полковник Сергей Пименков, заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов, представители правительства региона и другие почетные гости. Они пожелали командам в борьбе за первое место показать свои самые лучшие навыки и умения, заверив в честном судействе.

Конкурс откроет этап индивидуальной гонки. В результате жеребьевки первыми на трассу соревнований выдут команды Дальневосточного ВОКУ и ЮВО. Команда училища является действующим чемпионом Вооруженных Сил страны и задаст высокий темп стартовавшим играм. Всего в первый день спланировано провести три заезда.

Конкурс высокого уровня проводится на базе училища второй раз. В 2018 году была возведена необходимая инфраструктура полигона к проведению всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска». Последующие годы материальная база совершенствовалась и на данный момент является одной из лучших в стране. Это позволит качественно оценить возможности каждой команды и выявить лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Специальная подготовка , АрМИ , Суворовский натиск
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